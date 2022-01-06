В Италии отменяют футбольные матчи

По требованию властей Италии четыре матча чемпионата страны по футболу перенесены из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом среди спортсменов.

Речь идет об играх 20-го тура "Болонья" - "Интер", "Аталанта" - "Торино", "Фиорентина" - "Удинезе" и "Салернитана" - "Венеция". Все они должны были состояться 6 января.

Пресс-служба клуба "Удинезе" сообщила об уходе на карантин с 5 по 9 января всей команды из-за вспышки коронавируса. Помимо встречи с "Фиорентиной" команда так же пропустит встречу с "Аталантой", запланированную на предстоящее воскресенье.

После 19 туров в турнирной таблице чемпионата Италии лидирует "Интер" (46 очков), далее идут "Милан" (42) и "Наполи" (39).