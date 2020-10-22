Британские порты готовятся к "брекситу"

Почти 40 лет товары свободно перемещались между Великобританией и материковой Европой, пока Соединенное Королевство было частью единого рынка и таможенного союза. Что будет дальше - неизвестно, и эта неопределенность очень пугает работников портов.

Лондон и Брюссель вернулись в четверг за стол переговоров. У сторон остается всего 10 недель, чтобы прийти к соглашению. “На счету каждый день”, — предупреждает переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Мы готовились в течение трех лет, и к концу прошлого года мы были готовы к "брекситу" без сделки. Но политическая ситуация, как они говорят, получила развитие. Этот год прошел под знаком коронавируса. У нас нет уверенности в том, что все будет хорошо. До этого далеко", — главный санитарный инспектор порта Халла и Гула Лоранс Деттман.

Если Великобритании и ЕС не удастся заключить сделку о свободной торговле до конца года, то вырастут пошлины на многие товары, что приведет к еще большим перебоям в работе портов, к увеличению бюрократических проволочек и расходов.

"Все потребители заметят, если что-нибудь случится в портах реки Хамбер. В первую очередь это касается энергоснабжения. Около 10% всей энергии в Великобритании генерируется с помощью ресурсов, которые проходят через эти порты. Кроме того, через них идет значительная часть продуктов питания и медикаментов. Если здесь что-то случится или если порты придется закрыть, то через две-три недели у населения начнутся реальные проблемы", — руководитель отдела политики, коммуникаций и экономического развития Associated British Ports Дэфид Вилльямс.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что если Великобритания хочет получить широкий доступ к рынку стран ЕС, то она должна придерживаться стандартов и правил Евросоюза, а не уклоняться от их соблюдения, когда ей это удобно.