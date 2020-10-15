В Брюсселе проходит встреча в верхах Евросоюза по 'брекситу'

Вторую в этом месяце встречу в Брюсселе проводят главы государств и правительств Евросоюза. Выход из него Великобритании занял главное место в повестке дня. Две стороны по-прежнему не могут договориться о своих будущих торгово-экономических отношениях, хотя в четверг истёк крайний срок, поставленный для этого премьер-министром Борисом Джонсоном.

Камнем преткновения является сегодня вопрос о рыболовстве. Британский премьер требует свободной продаже улова на континенте. Президент Франции смотрит на это иначе:

«Я хочу сохранить доступ к британским водам для наших рыбаков, - сказал Эммануэль Макрон. - Для этого я попытаюсь найти хороший компромисс. Нужно учесть интересы всех имеющих отношение к этому европейских стран, включая Францию. Для нас это важная тема в сегодняшней дискуссии».

Другая тема обсуждения — участие ЕС в спасении глобального климата. С наименьшим энтузиазмом относится к этому Польша, сильно зависящая от добычи и сжигания угля. Но 11 лидеров, в том числе премьер-министр Швеции, призывает значительно уменьшить загрязнение атмосферы:

«Мы все хотим обеспечить нашим детям и внукам устойчивое будущее, - сказал Стефан Лёвен. - Для этого необходимо усилить борьбу с изменением климата. В этом деле ЕС играет очень важную роль. Вот почему Швеция вместе с другими странами-единомышленниками предложила договориться на Саммите о поддержке инициативы Еврокомиссии по климату. Она предлагает поставить в декабре новую цель: сократить до 2030 года выбросы парниковых газов как минимум на 55%».

На встрече в верхах обсуждается также рост напряженности в отношениях ЕС с Турцией, Наложить на неё санкции призывает премьер-министр Греции, утвреждающий, что Турция прибегает в Восточном Средиземноморье к многочисленным и опасным провокациям:

"К сожалению, Турция, кажется, остается последовательной в своем провокационном и агрессивном поведении, - сказал Кириакос Мицотакис. - Такую же последовательность должен продемонстрировать ЕС в отношении выполнения принятых им решений, чтобы такое турецкое поведение имело соответствующие последствия".

На Саммите не ожидается принятия важных решение, кроме как по "брекситу".