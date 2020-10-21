"Брексит": Брюссель ужесточает тон по отношению к Лондону

Соединенное Королевство должно выбрать свое будущее, а не заниматься поиском новых приемов ведения переговоров: председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил депутатам Европарламента о позиции ЕС по "брекситу" и вновь подчеркнул, что страны-члены ЕС стремятся к достижению соглашения, но не любой ценой, в связи с чем Евросоюз готовится к "брекситу" без сделки. "Соединенное Королевство заявляет о намерении получить доступ к единому рынку, в то же время Лондон хочет иметь возможность уклоняться от соблюдения наших норм и правил, когда ему это удобно. Но на двух стульях сразу усидеть невозможно", — сказал Шарль Мишель.

Переговоры зашли в тупик из-за ряда нерешенных вопросов: это создание однородной конкурентной среды для предпринимателей, разработка механизма по решению споров и доступ ЕС к британским водам для рыбной ловли. Стороны требуют взаимных уступок. В Лондоне заявляют, что не готовы к принятию односторонних мер для достижению торговой сделки с Брюсселем.

На этом фоне главный переговорщик ЕС по "брекситу" отметил, что проблему не решит применение модели торговых отношений с другими странами.

"Британские власти часто упоминают канадскую модель. Но с Соединенным Королевством нас связывают особенные, тесные отношения — это ноль километров между Республикой Ирландия и Соединенном Королевством. Экономическая взаимосвязь с британцами выстраивалась на протяжении более чем 47 лет, это значит, что данную ситуацию невозможно сравнить ни с какой другой", — заявил Мишель Барнье.

Если до конца года стороны не смогут договориться договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле, то предприятия по обе стороны Ла-Манша столкнутся с тарифами и другими препятствиями.