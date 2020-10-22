Возвращение на родную землю

Трио космических путешественников благополучно вернулось на Землю: капсула транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с астронавтом НАСА Крисом Кэссиди, а также Анатолием Иванишином и Иваном Вагнером из Роскосмоса приземлилась в степях Казахстана в 147 километрах к юго-востоку от города Джезказган около 8 часов утра четверга. Посадка проходила в сложных погодных условиях.

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС16 из спускаемого аппарата.



Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, @ivan_mks63 и астронавт NASA @Astro_SEAL чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/yEmGzFnheV — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 22, 2020

Кэссиди, Иванишин и Вагнер провели на международной космической станции полгода. На МКС их сменили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с американским астронавтом Кейт Рубинс.

Командир "Союза МС-17" Сергей Рыжиков подключился по радиосвязи ко встрече Отряда космонавтов @roscosmos с инженерами РКК "Энергия" - разработчиками нового пилотируемого корабля "Орёл", чтобы поделиться своими впечатлениями от сверхбыстрого 3-часового полёта к #МКСpic.twitter.com/QodGGcQB0y — РОГОЗИН (@Rogozin) October 17, 2020

Из-за карантинных мер, связанных с распространением COVID-19, члены спасательной команды, встречавшие экипаж, были протестированы на вирус, и их число было ограничено.