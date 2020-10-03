Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

Cygnus везёт груз на МКС

 euronews
euronews_icons_loading
Cygnus везёт груз на МКС
Авторское право  Steve Helber/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

С космодрома на острове Уоллопс в штате Виргиния стартовала ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3,6 тонн груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований.

Среди предметов первой необходимости – туалет новой конструкции, адаптированный для женщин-космонавтов. Новое оборудование включают камеру панорамного вида, которая будет использоваться при выходе в открытый космос. Кроме того, на МКС будут доставлены вода и продовольствие, а также семена редиски, для ее выращивания прямо на борту станции. Груз должен достичь МКС в понедельник.