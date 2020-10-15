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Россия

Космонавты обнаружили "брешь" на МКС с помощью чайного пакетика

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 Мария Горковская
МКС
МКС   -   Авторское право  NASA via AP
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Космонавты обнаружили предполагаемое место утечки воздуха на МКС при помощи пакетика чая. Об этом сообщил на Землю Анатолий Иванишин.

По его словам, накануне он с коллегой Иваном Вагнером оставили пакетик посреди закрытой переходной камеры российского модуля "Звезда". Они рассчитывали, что в невесомости столь легкий, но объемный предмет переместится в сторону течи воздуха и укажет им на трещину. По некоторым сообщениям, пакетик направился в сторону аппаратуры широкополосной системы связи. Его движение зафиксировали видеокамеры.

Специалисты Центра управления полетами предложили космонавтам заклеить возможное место утечки скотчем, когда "появится время и будет возможность". Жизни и здоровью членов экипажа ничто не угрожает, отмечают в "Роскосмосе".

Утечку воздуха на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года. С того момента ее скорость увеличилась в пять раз - с 270 г до 1,4 кг воздуха в сутки. В августе на МКС произошло падение давления. В октябре космонавты уже пытались залепить два других возможных места утечки с помощью американского пластилина.

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