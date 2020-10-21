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Люксембург

Все 27 стран ЕС одобрили новую политику в области сельского хозяйства

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Все 27 стран ЕС одобрили новую политику в области сельского хозяйства
Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Министры сельского хозяйства ЕС договорились о реформе новой Единой сельскохозяйственной политики блока с целью усилить контроль за экологическими и климатическими проблемами.

"Мы пришли к важнейшему соглашению", - заявила министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер после встречи министров в Люксембурге, заверив, что в результате был достигнут "хороший баланс" между проблемами устойчивого развития, экологическими ограничениями и безопасностью пищевых продуктов. Принятые директивы должны быть одобрены Европейским парламентом прежде чем вступить в силу с января 2023 года.

Государства-члены ЕС также должны предложить дополнительные "экологические меры", которые выходят за рамки обязательных мер по охране окружающей среды. Предполагается, что любой фермер, который соблюдает эти добровольные правила, получит дополнительное финансирование.

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