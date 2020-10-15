Евросоюз решил продолжить переговоры с Великобританией

В Брюсселе проходит встреча глав государств и правительств Евросоюза, посвящённая выходу из него Великобритании. Две стороны по-прежнему не могут договориться о своих будущих отношениях, хотя в четверг истёк крайний срок, поставленный для этого премьер-министром Борисом Джонсоном.

Главный переговорщик от ЕС считает, что соглашение ещё возможно:

«Мы абсолютно полны решимости достичь справедливой сделки с Соединённым Королевством, - сказал Мишель Барнье. - Мы сделаем всё, что в наших силах, но не любой ценой, как только что сказал глава Совета ЕС Шарль Мишель. Моя команда, наша команда и я, продолжим интенсивные дискуссии в ближайшие недели ».

Главный переговорщик британской строны Дэвид Фрост написал об этом в твиттере:

"Я разочарован выводами Евросовета о переговорах Соединённого Королевства и ЕС. Удивлен тем, что ЕС более не привержен "интенсивной" работе над достижением будущего партнерства, что было согласовано 3 октября (с Председателем Еврокомиссии Урсулой) фон дер Ляйен".

Евросоюз добивается, чтобы Великобритания обещала "соблюдать правила игры", если она хочет сохранить доступ к единому рынку. Участники Саммита ЕС решили, что переговоры с неё нужно продлить на несколько недель, но не до конца года.