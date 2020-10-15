В условиях пандемии власти Евросоюза спорят о деньгах

Между главными учреждениями Евросоюза разгорелась борьба вокруг финансирования его деятельности во время пандемии и в период ликвидации её последствий. Часть этих денег поступит из Фонда восстановления экономики, другая — из союзного бюджета.

В июле лидеры ЕС достигли договоренности об общей сумме, которую ЕС может потратить в ближайшие годы.

Верхний предел этой суммы установлен на уровне 1,8 трлн евро, из которых 750 млрд выделены на программу восстановления экономики под названием "ЕС следующего поколения" (2021-2023года) и 1,074 триллиона на финансирование остальной деятельности ЕС на следующие 7 лет.

Европейский парламент выражает опасения, что слишком большие денежные потоки направляются на преодоление нанесенного коронавирусом ущерба. Соответственно, истощаются ресурсы 15 флагманских программ в таких сферах, как инновации, переход к зелёной экономике, образования (например, Erasmus plus).

Поэтому депутаты направили председательствующей в ЕС Германии предложение увеличить потолок бюджета ЕС на 39 млрд евро.

«Я верю, что граждане Европы поддерживают позицию парламента, - сказал испанский социалист Хонас Фернандес. - Думаю, к концу года можно прийти к соглашению. Но нам нужно знать, намерен ли Совет придерживаться предложения, согласованного в июле, будет ли он занимать более проевропейстскую позицию, к чему стремится и парламент.».

Но национальные правительства не хотят увеличивать свой вклад или даже продолжать торг. Они утверждаю, что на переговоры о бюджете и так было потрачено много времени и энергии, и было сделано много уступок.

Еще один острый вопрос на этих переговорах касается верховенства права. Многие евродепутаты просят увязать выделение средств из семилетнего бюджета с уважением странами-членами основных европейских ценностей. Венгрия и Польша, на которых направлена основная критика за нарушение верховенство права, угрожают заблокировать ратификацию программы "ЕС следующего поколения".

«Обычно ЕС находит компромиссную формулировку о применении подобного механизма так, что о своей победе могут объявить и те, кто его предлагает, и те, против кого он направлен. - сказала Марта Пилати из брюссельского Центра европейской политики. - Но в этот раз Европарламент не скажу агрессивно, но очень активно утверждает свою позицию. Поэтому я вижу, что эти переговоры на некоторое время осложнятся».

Этот вопрос обсуждается на этой неделе на саммите ЕС. Бюджет должен быть в обязательном порядке утвержден до декабря 2020 года. В противном случае может прекращено финансирование программ, которые выполняются, в первую очередь, в интересах простых граждан.