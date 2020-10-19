Откуда Евросоюзу взять деньги на охрану здоровья и как потратить?

В Европарламенте складывается мнение, что Евросоюз недостаточно эффективен в борьбе с Covid-19 и недостаточно вооружён на случай новых пандемий. Депутаты подвергли критике сокращение расходов на здравоохранение в странах-членах этим летом с почти 10 млрд до меньше двух млрд евро. В ходе состоявшихся в Брюсселе дебатов они призвали, наоборот, увечичить такие расходы при разработке бюджета ЕС на следующие 7 лет.

«Мы хотели бы сосредоточиться на том, чтобы наши системы здравоохранения стали более устойчивыми, лучше подготовленными к будущим кризисам, - сказал докладчик, румынский правоцентрист Кристиан-Сильвиу Бушой. - Нужно принять меры и против онкологических заболеваний, а для этого поддержать план Еврокомиссии по борьбе с раком, а также иницитативу по дигитализации здравоохранения. И особенно важно восполнять нехватку медикаментов».

Евросоюзу оказалось трудно дать единый отпор коронавирусу потому, что здравоохранение находятся в ведении национальных правительств. Но пандемия научила координировать усилия в этой сфере. Теперь депутаты призывают выделить больше денег на так называемую программу EU4Health. Её основные цели - профилактика заболеваний и улучшение показателей вакцинации в союзном масштабе.

«Это программа приспособлена к программам общественного здравоохранения, которые могут быть реализованы странами-членами, регионами и городами, - сказала социалист из Португалии Сара Сердаш. - Эти программы могли бы взаимодействовать в предотвращении болезней, укреплении здоровья и продления жизни людей. Да и сама по себе EU4Health - это впечатляющая программа, которая принесет много пользы здоровью не только в будущем, но и в краткосрочной и среднесрочной перспективе ».

Еще в сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сделает охрану здоровья по всему ЕС приоритетой задачей, укрепит уже существующие лечебные учреждения и создаст Агентство передовых биомедицинских исследований и разработок.

Этот планы могут быть конкретизированы на Конференции о будущем ЕС, которая была перенесена с весны из-за пандемии на неопределённый срок.

«Очень важно увидеть, что же получится, сможем ли мы осуществлять на деле то, что мы обсудили и приняли, - сказал советник по политике Европейского форума пациентов Микеле Калабро. - При оценке реального здоровья в Евросоюзе возникает соблазн выдавать желаемое за действительное. А стратегию его укрепления ещё предстоит определить".

Голосование в Европарламенте по вопросу о финансировании здравоохранения назначено на ноябрь. Между тем, несколько стран-членов уже значительно сократили свой вклад в бюджет ЕС, средства из которого пойдут на преодоление последствий коронавируса.