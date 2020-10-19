В отношении Самюэля Пати была "выпущена фетва", призывающая к его убийству (МВД Франции)

Отец школьницы из французского Конфлана-Сент-Онорин и радикальный исламист Абдельхаким Сефриуи "очевидно выпустили фетву" против профессора Самуэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда во время урока, сообщил в понедельник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Очевидно, что они объявили фетву против профессора", - заявил глава МВД в эфире радиостанции "Europe 1". Оба мужчины - в числе одиннадцати человек, задержанных полицией в ходе расследования пятничного теракта. Исполнителем убийства, по версии следствия, стал 18-летний этнический чеченец.

Ранее в понедельник французская полиция начала операцию против "десятков лиц", связанных с исламистским движением. После убийства Пати было возбуждено более 80 уголовных дел.

Также партия "Республиканцы" предложила принять ряд законов, направленных на борьбу с исламизмом и поддержку учителей, среди которых "тест на светскость" для организаций, национальная служба для работы с молодежью, бесплатный телефон доверия для учителей.

В воскресенье сотни тысяч жителей Франции почтили память Самюэля Пати. Акции, прошедшие во многих городах, стали самыми массовыми за долгое время. В Париже к участникам церемонии под лозунгом "Свобода слова, свобода преподавания" присоединился премьер-министр Франции Жан Кастекс. "Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима", — заявил глава правительства в своем "Твиттере".

Президент Франции Эммануэль Макрон провел срочное заседание Совета обороны, чтобы обсудить вопрос борьбы с терроризмом.

Преподаватель истории из города Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен в пятницу вечером. Преступник - 18-летний этнический чеченец, родившийся в Москве, был застрелен полицией. Следователи связывают убийство Пати с го профессиональной деятельностью. В начале октября во время урока, посвященного свободе слова, он демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и пожаловался в связи с этим в комиссариат полиции.