"Свобода слова, свобода преподавания": жители Франции почти память убитого учителя

Жители Франции почтили память учителя истории Самюэля Пати, убитого в пятницу 18-летним выходцем из Чечни. Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре, задержаны 11 человек. Злоумышленник был застрелен полицейскими.

Жестока расправа над преподавателем потрясла французское общество и воскресные акции, прошедшие во многих городах, стали самыми массовыми за долгое время. В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон проводит срочное заседание Совета обороны, главная тема — борьба с терроризмом.

В Париже к участникам церемонии под лозунгом "Свобода слова, свобода преподавания" присоединился премьер-министр Франции Жан Кастекс. "Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима", — заявил глава правительства в своем "Твиттере".

Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью Самуюэля Пати. В начале октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и пожаловался в связи с этим в комиссариат полиции.

Жители Конфлан-Сент-Онорин приносят цветы и свечи к колледжу, в котором преподавал Самюэль Пати. Между тем МВД Жеральд Дарманен сообщил. что в ближайшее время из страны будет депортирован 231 человек, состоящий на учете по подозрению в экстремизме.

С начала года во Франции были распущены 93 организации, уличенные в распространении экстремистских идей.