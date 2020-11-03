Венский теракт: нападавший был сторонником ИГИЛ (МВД Австрии)

Теракт в Вене совершен исламистами, один из нападавших симпатизировал ИГИЛ, - сообщили власти.

Жертвами теракта стали четверо, двое мужчин и две женщины, 15 человек получили огнестрельные ранения, когда после восьми вечера нападавшие начали расстреливать прохожих на улице рядом с синагогой.

Стрельба продолжилась еще на пяти центральных улицах Вены, многолюдных в канун второго в этом году карантина.

Один из нападавших ликвидирован полицейскими. Поиски другого продолжаются.

Очевидица происшедшего рассказывает: "Я услышала звуки выстрелов. Мы не поняли, что случилось. Но мы увидели разбегающихся людей, мы замерли, мы не двигались какое-то время. Но звуки выстрелов были все громче, и тогда мы тоже побежали. Но мы не знали, убегаем ли от нападавших или наоборот, приближаемся к ним. Поэтому мы забежали в ближайшую гостиницу и укрылись там".

Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил, что у террористов могли быть "антисемитские мотивы".

Глава МВД альпийской республики Карл Нехаммер обратился к жителям столицы страны: "По возможности, я прошу венцев не выходить из дома, если на то нет серьезной и веской причины".

Солидарность с австрийским народом выразил Евросоюз, а также главы европейских стран.

Макрон опубликовал твит на немецком языке, в котором призвал не сдаваться, поскольку за нами, как подчеркнул президент Франции , "вся Европа".

Австрийские власти убеждены - и об этом говорят публично - что преступники были профессионально подготовлены и хорошо вооружены.

На поиски второго нападавшего брошены силы спецназа "Кобра", не менее ста сотрудников из подразделения быстрого реагирования, а также полицейские в гражданской форме - подчеркивает ТАСС в корреспонденции с места события.