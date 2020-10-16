Лидеры Евросоюза о коронавирусе: спасение - в уединении

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"То, о чём эксперты предупреждали уже нескольких месяцев, теперь, похоже, стало реальностью в Европе: вторая волна коронавируса здесь, и она быстро распространяется.

Ежедневные показатели заражения достигли уровня, невиданного после пика кризиса весной. Растёт число пациентов в отделениях интенсивной терапии больниц, которые уже опасно близки к переполнению.

Лидеры призывают ограничить социальные контакты

На этой неделе европейские лидеры ужесточили в своих странах карантинные меры и предупредили общественность о том, что могут понадобиться ещё более серьёзные шаги.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте:

«Фактически, у нас будет частичный локдаун. Чтобы взять вирус под контроль, необходимо резко сократить количество социальных контактов и поездок ».

Президент Франции Эммануэль Макрон:

«Наша цель: ограничить личное общение - самые опасные из всех контактов".

Канцлер Германии Ангела Меркель:

«В эту решающую и критическую фазу осени очень, очень важно, чтобы все по возможности оставались в уединении».

Пока что лидеры ЕС избегают новых национальных самоизоляций. Этого никто не хочет, учитывая мрачные экономические последствия. Между тем, пандемия продолжает сказываться на политической жизни. Публичные мероприятия отменяются или сводятся к минимуму.

Партнёрство с Африкой

Фракция социалистов в Европейском парламенте провела Неделю партнёрства между Евросоюзом и Африкой. Это важные отношения, которые ЕС хочет расширить.Он хочет, чтобы Африка стала равноправным партнером в плане торговли и общих ценностей.

Ираче Гарсия, лидер социалистической фракции:

«Наши приоритеты в Европе должны быть такими же, как в повестке дня с Африкой: равенство, верховенство права и демократия».

Кое-с-чем в Африке сейчас дела обстоят на удивление благополучно и даже лучше, чем в Европе: это пандемия коронавируса. Континент, который в прошлом страдал от ВИЧ и эболы, очевидно, извлек уроки из этого опыта.

Почему вирус щадит Африку?

К нам подключился из Браззавиля доктор Нгой Нсенга, менеджер программы по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африканском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения.

Гробе: Доктор Нсенга, прежде чем мы начнем наш анализ, сообщите нам, какова сейчас ситуация в Африке, какие страны больше всего затронуты коронавирусом?

Нсенга: Все 47 стран в данный момент затронуты, во всех 47 странах есть тяжёлые случаи. На сегодняшний день мы насчитываем около 1,2 млн пострадавших, и, к сожалению, регион также потерял около 26 тыс человек из-за Covid-19. В первой десятке у нас Южная Африка, которая сообщила о самом большом количестве заражений в нашем регионе, в на неё ежедневно приходилось до 60% случаев. В первой десятке есть также Алжир, Эфиопия и Кения. Вот те страны, из которых мне сообщили о большом количества случаев в нашем регионе.

Гробе: В начале пандемии эксперты предупреждали о миллионах смертей, высоком уровене инфекций и о коллапсе и без того шатких систем здравоохранения. Однако спустя полгода такой ужасный сценарий не материализовался. Почему вирус не поразил Африку так сильно, как ожидалось?

Нсенга: Это правда: все, включая нас, в начале пандемии очень беспокоились о том, что Африка больше всего пострадает от пандемии. К счастью для нас, нам повезло, до сих пор мы всего этого не видели. Мы ещё не в безопасности, но до сих пор мы не видели тех огромных, катастрофических чисел, которые, как мы думали, у нас будут. Почему это так? Мы думаем, что, как и в случае с любой другой вспышкой, эта ситуация у нас в Африке обусловлена множеством факторов. Один из них - то, что многие африканские стран вовремя отреагировали. Большинство из них приняли профилактические и социальные меры, когда у них ещё даже не было заболеваний. Другие приняли нужные решения, когда у них было ещё немного случаев. Второе - это сама динамика пандемии. Большинство случаев в начале вспышки коронавируса возникли в крупных центрах, в городах, поселках и в столицах. Но благодаря тем мерам, о которых я говорил, количество инфицированных не стало расти по экспоненте или быстро распространиться за пределы столиц.

Гробе: Как вы относитесь к аргументу некоторых экспертов о том что возраст является одной из причин устойчивости Африки? Они говорят, что Африка - молодой континент со средним возрастом 19 или 20 лет, и что это представляет собой своего рода естественный барьер для вируса.

Нсенга: Это правда. Но в то же время, судя по динамике распространения болезни, она была такой же, как и в других регионах. Так что, да, это могло сыграть роль, но мы не знаем точно, в какой степени демографическая структура действительно повлияла на нынешнюю ситуацию, которую мы наблюдаем в Африке.

Если запаслись бутылками

На горизонте замаячила перспектива новых локдаунов. Многие люди, застрявшие дома, готовятся к этому не только накаплением запасов туалетной бумаги.

Возможно, вас вдохновит музыкальный инструмент из Японии (это ряд бутылок, расставленных вдоль игрушечной железной дороги).

На нём исполняется подобие увертюры Россини к опере "Вильгельм Телль".

Только убедитесь, что не все бутылки содержат алкоголь"...