Жизнь на крупнейшей кенийской свалке

Эта крупнейшая свалка Восточной Африки расположена на окраине столицы Кении Найроби. Каждый день сюда привозят около 850 тонн мусора. А в поисках вещей, которые еще могут принести, сюда ежедневно стекаются тысячи человек. Копаясь в этих отбросах они вынуждены вдыхать опасные для здоровья миазмы. Но эти люди жалуются не на атмосферу, в которой приходится проводить время, а на то, что закрытие из-за коронавирусного карантина гостиниц, ресторанов и офисов привело к сокращению количества и качества мусора.
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