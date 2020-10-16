Жизнь на крупнейшей кенийской свалке

Эта крупнейшая свалка Восточной Африки расположена на окраине столицы Кении Найроби. Каждый день сюда привозят около 850 тонн мусора. А в поисках вещей, которые еще могут принести, сюда ежедневно стекаются тысячи человек. Копаясь в этих отбросах они вынуждены вдыхать опасные для здоровья миазмы. Но эти люди жалуются не на атмосферу, в которой приходится проводить время, а на то, что закрытие из-за коронавирусного карантина гостиниц, ресторанов и офисов привело к сокращению количества и качества мусора.