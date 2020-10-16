Враждующие партии Кочабамбы подрались на улице

Полиция боливийского города Кочабамба применила слезоточивый газ и задержала несколько человек, принимавших участие в столкновениях между сторонниками двух претендентов на пост городского главы.
Полиция боливийского города Кочабамба применила слезоточивый газ и задержала несколько человек, принимавших участие в столкновениях между сторонниками двух претендентов на пост городского главы.
Другие No Comment
Жизнь на крупнейшей кенийской свалке
Скелет аллозавра продан за рекордную цену в Париже
Мощный пожар в пригороде Хьюстона
В Нигерии после шестимесячного перерыва открываются школы
Когда помощи ждать не от кого
Статуя Болсонару на фоне выгоревших лесов Амазонии
Массовое тестирование на коронавирус в Стране Басков
Дети и фермеры создали рисунки на рисовых полях
Столкновения и беспорядки в Джакарте
Рио-де-Жанейро: на улицах снова танцуют самбу
Бразилия: общение с животными спасает от одиночества
В Йемене отметили Международный день кофе
No Comment за неделю: скейтборд, киты-белухи и гигантский робот
Аресты в Гонконге
Протест тибетских активистов
"Человеку-пауку" грозит штраф и уголовное дело
К парижской летней Олимпиаде запустят аэротакси
Gundam: робот высотой 18 метров
Снова в ГДР
Аргентинские женщины требуют легализовать аборты