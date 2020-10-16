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Враждующие партии Кочабамбы подрались на улице

Полиция боливийского города Кочабамба применила слезоточивый газ и задержала несколько человек, принимавших участие в столкновениях между сторонниками двух претендентов на пост городского главы.

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