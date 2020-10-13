После полугода перерыва в Нигерии вновь открываются школы. По решению правительства, учебные заведения могут возобновить работу при строгом соблюдении санитарных правил. Они подразумевают, в частности, сокращение числа учащихся и посменное обучение: ради социальной дистанции в классах одновременно может находиться лишь половина учеников. Введено обязательное ношение масок.
Школы в Нигерии были закрыты на фоне роста числа заражений коронавирусом в марте. Республика оказалась в числе наиболее пострадавших от пандемии африканских стран. Детей перевели на удалённое обучение. Решение о возобновлении занятий в прежнем формате было принято после значительного спада заболеваемости в последние недели.
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