Коронавирус на трассе "Джиро д'Италия"

Итальянская веломногодневка «Джиро д'Италия» лишилась двух команд из-за коронавируса. Перед десятым этапом гонки об выходе из неё объявили представители австралийской Mitchelton-Scott и нидерландской Jumbo-Visma. Они объяснили это заботой о здоровье своих сотрудников и спортсменов.

Отказу от дальнейшего участия в соревнованиях предшествовала серия положительных тестов на коронавирус в командах. Инфекцию обнаружили, в частности, у гонщиков Стивена Крёйсвейка и Саймона Йейтса из Jumbo-Visma и Mitchelton-Scott. Во вторник из-за коронавируса на старт не вышел австралийский гонщик Майкл Мэттьюс из команды Sunweb.

Десятый этап «Джиро д'Италия» завершился в Торторето в Абруццо победой словака Петера Сагана. Маршрут веломногодневки ведёт в Милан, финиш запланирован на 15 октября. Организаторы соревнований уже рассматривают перспективы срыва последних этапов из-за пандемии. По словам директора «Джиро д'Италия» Мауро Веньи, в этом случае победитель гонки объявлен не будет.