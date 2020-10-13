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Спорт

Коронавирус на трассе "Джиро д'Италия"

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 Андрей Позняков
На финише 10 этапа "Джиро д'Италия"
На финише 10 этапа "Джиро д'Италия"   -   Авторское право  Luca Bettini / AFP
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Итальянская веломногодневка «Джиро д'Италия» лишилась двух команд из-за коронавируса. Перед десятым этапом гонки об выходе из неё объявили представители австралийской Mitchelton-Scott и нидерландской Jumbo-Visma. Они объяснили это заботой о здоровье своих сотрудников и спортсменов.

Отказу от дальнейшего участия в соревнованиях предшествовала серия положительных тестов на коронавирус в командах. Инфекцию обнаружили, в частности, у гонщиков Стивена Крёйсвейка и Саймона Йейтса из Jumbo-Visma и Mitchelton-Scott. Во вторник из-за коронавируса на старт не вышел австралийский гонщик Майкл Мэттьюс из команды Sunweb.

Десятый этап «Джиро д'Италия» завершился в Торторето в Абруццо победой словака Петера Сагана. Маршрут веломногодневки ведёт в Милан, финиш запланирован на 15 октября. Организаторы соревнований уже рассматривают перспективы срыва последних этапов из-за пандемии. По словам директора «Джиро д'Италия» Мауро Веньи, в этом случае победитель гонки объявлен не будет.

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