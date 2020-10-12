На выборах в Сейм Литовской Республики пройдет второй тур

По итогам голосования в Сейм Литовской Республики проходят шесть партий.

Выявлен и очевидный победитель - это правящий "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", его представители получили почти 21% голосов, что обеспечит этой политической силе не менее 19 депутатских мандатов из имеющихся 141.

На один мандат меньше - в общей сложности 18 мест - получила консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". Ее представители находятся в оппозиции нынешнему премьеру Саулюсу Сквернялису.

Общая картина расстановки политических сил может измениться, но, как подчеркивается, не слишком существенно, после второго тур выборов. Его проведут на тех участках, где ни одному из претендентов не удалось заручиться доверием более, чем половины зарегистрированных избирателей.

Новый этап голосования состоится через 2 недели.