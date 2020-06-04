Литва призывает к бойкоту БелАЭС

Депутаты литовского сейма не довольны позицией Латвии и Эстонии, отказавшихся взять на себя обязательства не покупать электричество, которое будет производиться на Белорусской атомной станции. В тексте соглашения о принципах торговли электроэнергией с третьими странами, подписанными тремя прибалтийскими странами, Рига и Таллин только признали желание Вильнюса не получать электроэнергию с новой АЭС.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас попытался утешить возмущенных депутатов тем, что, благодаря соглашению по крайне мере на территорию Литвы электричество с БелАЭС не попадет путем реэкспорта из Латвии: «Наша главная цель, которой мы хотели добиться, – получить инструмент, с помощью которого мы не пропустим белорусское электричество на территорию Литвы».

Литва выступала категорически против строительства Белорусской АЭС в Гродненской области, всего в 50 км от Вильнюса, но так и не смогла ему помешать.

«Я возлагаю ответственность на всю литовскую политическую элиту за то, что она не рассматривала всерьез этот проект тогда, когда Белоруссия еще только его обсуждала. С тех пор он превратился в вопрос нашей внутренней политики, каждый раз обостряясь во время выборов. Как и на этот раз. Это чрезвычайно ослабляет литовскую позицию, когда мы пытаемся убедить Латвию и Эстонию поддержать нас», – считает литовский политолог Рамунас Вильпишаускас.

Официальные претензии Вильнюса новой АЭС связаны с тем, что она может представлять угрозу для окружающей среды. Белорусские власти и специалисты российской компании «Атомстройэкспорт» настаивают, что новая станция отвечает международным нормам безопасности и рекомендациям МАГАТЭ. В Минске также считают, что закупка электроэнергии может быть экономически выгодна для Литвы. Запуск БелАЭС запланирован на июль.