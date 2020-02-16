Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Литва

Литва дала старт международному движению против белорусской АЭС

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Литва дала старт международному движению против белорусской АЭС
Авторское право
AP Photo/Sergei Grits
Размер текста Aa Aa

В парламенте Литвы состоялся первый съезд нового международного движения против белорусской атомной электростанции. В мероприятии приняли участие спикер Сейма Викторас Пранцкетис, известные политики и активисты. Инициаторы создания движения призывают Европарламент признать угрозой безопасности АЭС, которая строится под городом Островцом в нескольких десятках километров от Вильнюса.

Европейский союз недостаточно озабочен этой проблемой, хотя АЭС стоят прямо на его границе. Это провокация и удар по Европейскому союзу.
Витаутас Ландсбергис
бывший спикер Сейма Литвы

Среди участников съезда в Вильнюсе были известные белорусские оппозиционеры, лауреат нобелевской премии Светлана Алексиевич и экс-глава украинского МИДа Павел Климкин. Они говорили о строительстве АЭС как об опасном политическом проекте. По словам Климкина, проект Островецкой станции позволяет Москве увеличить своё влияние на Минск и, с другой стороны, усилить давление на энергетическую безопасность Европы.

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько считает, что проект строительства АЭС реализуется слишком скрытно. Он напоминает о неподтверждённых официально сообщениях о ЧП в ходе строительства комплекса и говорит, что до сих пор нет соглашения о том, где будут храниться ядерные отходы этой электростанции: «Всё это проходит в закрытом режиме, люди не знают, что там построят на самом в действительности. Нам вот так хватило одного Чернобыля»...

Островецкую АЭС планируют запустить в этом году, несмотря на протесты Литвы. По оценкам «Белэнерго», это позволит увеличить мощность национальной энергосистемы почти на четверть. В белорусском Госатомнадзоре подчёркивают, что это первая электростанция, которая прошла европейские стресс-тесты по стандартам, обновлённым после аварии на АЭС «Фукусима».

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Андрей Позняков

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.