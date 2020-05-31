Литва: власти заплатят за самокат

Жители Литвы осваивают правительственную программу по замене устаревшего автомобильного парка, стартовавшую в середине мая.

Теперь все желающие расстаться со старым, неэкологичным авто и пересесть на велосипед, скутер, мопед или даже автобус могут отправить машину на ликвидацию и получить субсидию.

Заместитель министра окружающей среды Мариус Нармонтас уточнил: "Сначала вам нужно утилизировать старый автомобиль и получить справку от компании, которая произвела работу. Затем вы может купить себе велосипед, обычный или электрический, скутер или новую машину. Что касается общественного транспорта, то в некоторых городах вы можете заранее приобрети годовой абонемент".

Расходы на него вам тоже возместят. Субсидии на покупку экологичного транспорта составляют от 400 до тысячи евро.

Саулюс Гирсиус - один из получателей компенсации - интервью дает, не выпуская из рук руль нового самоката: "Я заменил свой старый, загрязняющий атмосферу автомобиль. Какой? Да "Опель" у меня, старый, 1996 года. Я ездил на нем на работу, а теперь буду ездить вот на этом".

Отмечается, что власти выделяют на выплаты 5 миллионов евро из программы по предотвращению изменения климата.

Габриэле Йонайтайте довольна предложенной опцией: "У меня была машина, в которую не имело смысла вкладывать. Продавать ее тоже было невыгодно. А теперь подвернулась такая возможность: я смогла купить три велосипеда на семью и получить в виде компенсации больше, чем получила бы от продажи старой машины".

Под льготы попадают машины, находившиеся в эксплуатации до последнего времени. Власти предупреждают, что процесс рассмотрения заявки может занять до 2 месяцев На сегодня за субсидиями обратились около 300 человек, деньги переведены нескольким десяткам.