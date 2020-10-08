Испания: от шафрана до хамона

Вино, хамон, сыр, сладости, специи... Знатоки выделяют не меньше 11 культовых ингредиентов, воплощающих в себе суть испанской кухни. Вкусные и качественные продукты радуют не только наш желудок, но и душу. Программа "Зона роста" приглашает в очередной гастрономический тур.

Модерн, шафран и мясо

Меркат-сентрал в Валенсии - один из крупнейших рынков свежих продуктов в Европе. Здание рынка - жемчужина стиля модерн, внутри вы найдете свежайшую продукцию не только региона, но и страны в целом. Здесь, кажется, сконцентрированы лучшие ароматы средиземноморской кухни.

Испанцы производя много специй, но король местной кухни - конечно, шафран (Испания - его крупнейший поставщик на мировом рынке).

Доминго Лопес держит магазин специй: "Испанский шафран, считается лучшим в мире, он преимущественного растет в области Ла-Манча. Без шафрана не обходится ни один испанский рецепт", - заверяет он.

Свежее мясо в Испании имеет 16 охраняемых географических указаний, они гарантируют уникальность качества, вкуса и аромата продукта. Карлос - один из сотрудников впечатляющего мясного прилавка.

"Наше мясо практически все - местного производства, все делается с соблюдением традиций, очень тщательно. Да, породы скота тоже испанские. Конечный потребитель сразу замечает качество", - рассказывает он.

А что на десерт? Конечно, знаменитый туррон - разновидность испанской нуги. Туррон пришел в Испанию из арабской кухни. Диего Молина, продавец, знает о продукте все: "Два самых известных охраняемых сорта - мягкий туррон из Хихона и твердый - из Аликанте. В составе рецепта всегда присутствуют миндаль, сладкий его сорт, мед, немного сахара и яичный белок. В турроне много миндаля местного производства, это придает ему особые качества и ценность".

Маслины и оливки - культовый испанский ингредиент, на рынке вам есть, из чего выбрать

Продавец Луис Баллестер готов помочь: "У меня типичные валенсийские сорта, оливки приходят из Кордовы, но обрабатываются и изготавливаются они здесь, в Валенсии. Вот сорт из Морон-де-ла-Фронтера, в Севилье, это - из Арааля, тоже Севилья, а это - из Альхарафе. Острые сорта мы получаем из Арааля и Гранады. Отличные маслины - из Аликанте и Сарагосы".

Масло для гурманов

Испания - крупнейший в мире производитель оливкового масла, и большая его часть поступает из Андалузии. Семья Альваро Гильена владеет усадьбой Hacienda Guzman на протяжении поколений, история здешнего производства оливкового масла насчитывает пять веков.

Сегодня с 300 гектаров плантаций семья производит высококачественный органический продукт. Оливки собирают особым движением, напоминающим движение при дойке: ветку мягко освобождают от плодов, это исключительно ручной труд.

Ирене Трухильо, менеджер по продажам, рассказывает: "Здесь, в Андалузии, мы - настоящие эксперты в том, что касается производства масла экстра вирджин. У нас есть премиальная линейка, мы провели много исследований, чтобы найти новые ароматы, новые решения, которые позволят наслаждаться бутылкой масла так же, как и бутылкой вина".

Ирене предлагает провести дегустацию. Масло из крошечного стаканчика по вкусу напоминает свежуютраву, чувствуются овощные ноты - артишок, спаржа.

От желудя до ветчины

В мадридском магазине-баре для гурманов Ultramarionos Оctavio представлены одни из лучших испанских деликатесов, в том числе знаменитые копченые и вяленые ветчины и колбасы!

Менеджер Альваро Гомес тонко режет хамон. "Эта ветчина особенная, - поясняет он. - С момента рождения свиньи и в течение двух лет за ней максимально прилежно ухаживают, ее рацион основан на желудях. Период кормления на свежем воздухе длится с октября по март. Свинья проводит время на воле, в поле, ест желуди, грибы. Это особенные животные".