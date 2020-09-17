Риоха, кава и херес: чем уникальны испанские вина?

Эта земля веками была покрыта виноградными лозами, и сегодня Испания — один из ведущих мировых производителей вина. Вместе с вами мы узнаем больше о традициях и истории испанского виноделия. В этом эпизоде "Зоны роста" мы посетим главные винодельческие районы Испании: Риоху, Пенедес в Каталонии и Херес в Андалусии.

Элегантная риоха

Мы приехали на одну из старейших виноделен в регионе Риоха. Приближается время сбора урожая, поэтому мы проверим спелость винограда вместе с главным виноделом. После того, как виноград собран, отжат и настоян, полученное вино будет годами храниться в дубовых бочках.

Плоды уже окрашиваются в красноватый цвет, но семена все еще зеленые, немного коричневые ... Здесь важны три условия: особый участок, защищенный Сьерра Кантабрия, река Эбро, которая протекает в Риохе и очень бедная почва, насыщенную известняком — все это придает большую многогранность винограду, например, такому сорту как Темпранильо, типичному для Риохи. Здешние вина уникальны своей элегантностью, сложностью, свежестью и длительной выдержкой Хулио Саенс технический директор La Rioja Alta

Виноград Риохи Euronews

От креплёных вин к каве

Теперь мы направляемся в район Пенедес в Каталонии, где познакомимся с другим знаменитым испанским вином: кавой.

Сан-Садурни-Д'Анойя считается "столицей кавы", где трудятся более 80 производителей. Мы посетим Freixenet ("Фрешенет") — один из крупнейших мировых производителей игристых вин, который все еще остается семейным бизнесом. Каву часто готовят из смеси местных сортов винограда: Макабео, Парельяды и Шарелло.

Компания была основана моим прадедом, дедушкой и прабабушкой. В 19-м веке мы производили крепленое вино. Затем пришла виноградная филлоксера, она уничтожила большинство виноградников по всей Европе. Мы сменили бизнес в этом регионе, перешли от крепленых вин к игристым, изготовленным традиционным способом. Важно, что второе брожение происходит в погребах, потому что там сохраняется прохладная температура в течение всего года Педро Феррер вице-президент Freixenet Group

Винодельня Freixenet в прежние времена Euronews

Уникальный Херес

Теперь мы продвигаемся дальше на юг, чтобы поговорить о типе вина, который кардинально отличается от двух предыдущих, но также знаменит.

Херес — одно из старейших вин в мире. Мы находимся в Херес-де-ла-Фронтера, в так называемом "Хересном треугольнике". Что уникально в этом месте, так это почва: она меловая, очень сухая, но глубоко под землей она способна удерживать много воды, и именно благодаря этому тут растут виноградные лозы.

Антонио Флорес - мастер-купажист в González Byass ("Гонсалес Байасс"), который владеет культовым брендом Tio Pepe ("Тио Пепе").

Херес другой, он уникален. У каждой виноградной лозы в мире есть свой терруар: земля, происхождение. У хереса их два: своя земля, своя почва альбариса, белесая, которая дает жизнь, индивидуальность, и второй терруар — винодельня с ее собственным микроклиматом, обусловленном географическим положением, температурой и влажностью Антонио Флорес мастер-купажист в González Byass

Херес — это крепленое вино, а значит, в него добавляют дистиллированный спирт. Есть несколько типов, от сухого и бледного до сладкого и темного.

Херес настаивается в погребах при уникальном микроклимате Euronews

Это было эпическое путешествие по истории Испании через разнообразие ее вин. Не пропустите наш следующий выпуск программы "Зона роста".