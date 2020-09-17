Риоха, кава и херес: чем уникальны испанские вина?
Эта земля веками была покрыта виноградными лозами, и сегодня Испания — один из ведущих мировых производителей вина. Вместе с вами мы узнаем больше о традициях и истории испанского виноделия. В этом эпизоде "Зоны роста" мы посетим главные винодельческие районы Испании: Риоху, Пенедес в Каталонии и Херес в Андалусии.
Элегантная риоха
Мы приехали на одну из старейших виноделен в регионе Риоха. Приближается время сбора урожая, поэтому мы проверим спелость винограда вместе с главным виноделом. После того, как виноград собран, отжат и настоян, полученное вино будет годами храниться в дубовых бочках.
От креплёных вин к каве
Теперь мы направляемся в район Пенедес в Каталонии, где познакомимся с другим знаменитым испанским вином: кавой.
Сан-Садурни-Д'Анойя считается "столицей кавы", где трудятся более 80 производителей. Мы посетим Freixenet ("Фрешенет") — один из крупнейших мировых производителей игристых вин, который все еще остается семейным бизнесом. Каву часто готовят из смеси местных сортов винограда: Макабео, Парельяды и Шарелло.
Уникальный Херес
Теперь мы продвигаемся дальше на юг, чтобы поговорить о типе вина, который кардинально отличается от двух предыдущих, но также знаменит.
Херес — одно из старейших вин в мире. Мы находимся в Херес-де-ла-Фронтера, в так называемом "Хересном треугольнике". Что уникально в этом месте, так это почва: она меловая, очень сухая, но глубоко под землей она способна удерживать много воды, и именно благодаря этому тут растут виноградные лозы.
Антонио Флорес - мастер-купажист в González Byass ("Гонсалес Байасс"), который владеет культовым брендом Tio Pepe ("Тио Пепе").
Херес — это крепленое вино, а значит, в него добавляют дистиллированный спирт. Есть несколько типов, от сухого и бледного до сладкого и темного.
Это было эпическое путешествие по истории Испании через разнообразие ее вин. Не пропустите наш следующий выпуск программы "Зона роста".