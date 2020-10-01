Испанские виноделы: революция у паломнической тропы

Паломнический путь "Каминьо де Сантьяго" веками привлекал ищущих гармонии, духовности, единения с природой. Но оказывается, это - еще и захватывающий винный маршрут.

Наш путь лежит из Эль-Бьерсо в сторону Рибейра-Сакра и Риас Байшас, на этом отрезке можно познакомиться с тремя из восьми винодельческих областей, простирающихся вокруг 800-километрового паломнического маршрута. В средние века традиция виноделия, восходящая к римлянам, поддерживалась местными монахами.

В Бьерсо мы знакомимся с Раулем Пересом, одним из самых авторитетных энологов в мире. У этого специалиста - особые связи с "Каминьо де Сантьяго". Первое вино, которое сделал Рауль, было названо приветствием паломников Ultreia.

"Я начинал свое дело с нуля, у меня ничего не было, - вспоминает Перес. - Каждый день я что-то улучшал, продвигался вперед. Совсем как люди, которые шли этой дорогой и каждый день боролись, чтобы приблизиться к цели. Эти мыли о паломническом пути мне очень помогли, а слово Ultreia олицетворяет для меня рвение, голос поддержки, который так нужен, чтобы продолжать".

Рауль работает в гармонии с местной экосистемой, оберегая природу. Его кредо - как можно меньше вмешиваться в естественное развитие лозы. А затем превращать виноград в великолепные новаторские вина. "Да, я стремлюсь к оригинальности, - признает он. - У меня есть собственная интерпретация вина, меня это очень увлекает, так как отражает мою энергетику".

Сегодня Перес - на самых престижных позициях мирового рынка вина. В рейтинге эксперта-дегустатора Роберта Паркера значатся более 200 его вин.

Из Эль-Бьерсо до виноградников Рибейра-Сакра в Галисии - 4 дня пути. Здесь полным ходом идет сбор урожая. Каждый такой сезон для виноделов - это риски и подвиг. Будущее вино зависит от множества факторов. Техникой и рецептурой дело не ограничивается, важны микроклимат, природа, погода. Виноделие требует непоколебимого мужества.

Местному специалисту Педро Мануэлю Родригесу мужества не занимать. Потомок виноградарей, он взял на вооружение их древние методы. "В этой бочке мы делаем вино традиционным способом, закладывая целые грозди", - рассказывает и показывает Педро.

Стебли, дикие дрожжи участвуют в процессе брожения и ферментации, обогащая вкусовую и цветовую палитру будущего вина. Самое впечатляющее для стороннего наблюдателя - традиционная переработка винограда... Ногами.

"Гуимаро", одно из вин Педро, на галисийском диалекте означает "бунтарь". Это семейное прозвище мастера. Но оно, пожалуй, подходит ко всему поколению современных испанских виноделов.

"Мы начали производить вина, которые отличались от того, что издавна делали в Испании, - отмечает Педро. - Мы искали большей свежести, хотели, чтобы вино было легким, одновременно делали акцент на уважении к земле и растущей на ней лозе".

Большинство красных вин здесь, как и в Эль-Бьерсо, производится из винограда сорта Mencia. Но другие местные сорта, такие как Merenzao или Sousón, были возвращены мастерами в производство в поиске свежих и выразительных вкусов.

В Риас Байшах доминантным считается сорт Albarino. Его лоза - высокая, нуждается в обязательной подвязке. Винодел Вики Марек показывает готовые к уборке площадки: "Плоды этого сорта маленькие, золотистые, очень компактные, в них много семечек, а кожица толстая - так они выглядят сейчас, в лучший момент для уборки урожая".

Винодельня расположена в особняке XVI века, купленном родителями Вики. Производством вина занималась ее мать, немало сделавшая для создания апелласьона Риас Байшас. Albarino - сокровище этой земли: "Этот сорт - настоящая жемчужина. Он позволяет добиться идеального баланса между крепостью и кислотностью, что дает возможность производить самое разное вино. Причем мы все делаем с опорой на один только сорт винограда, это большая редкость. Мы улучшаем лозу, надеясь, что наш виноград станет первым в мире среди белых сортов".

Кто сказал, что белое вино должно быть молодым? Винодельня Вики показала миру, что Albarino подходит и для долгой выдержки.