В Вене спорят, что делать с памятником Карлу Люгеру

В австрийской столице продолжается "война" за памятник экс-бургомистру Карлу Люгеру. При нем Вена стала современным, блистательным европейским городом. Люгер был популярен у населения, но личность его неоднозначна. Политик придерживался антисемитских взглядов. Достоин ли он памяти потомков? Мнения разделились. Одни считают, что монумент должен по-прежнему стоять в Вене, другие выступают за его снос. Статую, установленную в прошлом веке, неоднократно оскверняли. Группа художников (левых активистов) написала на постаменте слово "позор" и организовала так бдения у сооружения, чтобы надпись не удалили. В "карауле" стояли представители еврейских и мусульманских молодежных организаций, и феминистки. Однако предположительно ультраправым активистам удалось убрать часть граффити. В конце концов, памятник оцепила полиция.

Саймон Надь, художник: "Вместе со многими культурными организациями, а так же гражданскими и общественными группами, мы призвали к дежурству у памятника Карлу Люгеру".

Лена Флерл, активистка, защитница прав женщин: "Карл Люгер был идеологической моделью для Гитлера, что, конечно же, включает в себя устаревшее, патриархальное представление о женщине, как о женщине-матери, находящейся в подчинении мужчины. Вот поэтому мы тоже протестуем".

Члены правой Австрийской партии свободы требуют немедленно очистить памятник экс-бургомистру от всех граффити и настаивают на том, чтобы за сохранностью монумента следила полиция.