Вместе с климатом меняются леса

Отмечаемый 21 марта Международный день леса привлекает внимание общественности к проблеме климатических изменений. Из-за них на планете за последний год произошло как никогда много лесных пожаров.

В Бельгии всё чаще случаются жара и засуха, а также бури. Эти бедствия разрушают флору. Растения особенно страдают и гибнут от размножившихся насекомых.

«Вот местные последствия глобального потепления, - показывает лесник Пьер Пельтцер. - Эти ели подверглись нападению жука-короеда. Нам приходится вырубать сильно поврежденные деревья. Создаются прогалины. Минувшей зимой и до конца прошлой недели дули штормовые ветры. Они валили ели, которые росли на краю этих прогалин".

Теплое время года наступает раньше прежнего и заканчивается позднее. Это заставляет листья и цветы менять свой биологический ритм и нарушает баланс во всей экосистеме.

«Растительность находится в нижней части пищевой цепочки, - объясняет эколог Корентен Руссо. - Мы замечаем, что к изменениям в ней некоторые виды адаптируются. Например, гусеницы вылупляются раньше, так как их пища, листья, появляются раньше. А перелетные птицы прибывают слишком поздно, когда пик гусениц уже наступил. И у них меньше еды, чтобы прокормить своих птенцов. Поэтому, к сожалению, мы наблюдаем сокращение численности пернатых уже несколько десятилетий ».

Один из способов сохранение лесов - это замена деревьев, причем на виды, более приспособенные к меняющейся погоде. Такое проект осуществляет Королевское лесное общество Бельгии.

«Проект Arboretum — это поиск видов в других климатических условиях, более теплых и сухих, - говорит его сотрудник Николя Дассонвиль. - Мы отбираем деревья, устойчивые к засухе, к патогенным микроорганизмам и насекомым, которые росли бы у нас".

На леса проходится 80% всех видом животных и растений земной суши. Они также поглощают из атмосферы углекислый газ и очищают воду.