Крупные партии Киргизии обвиняются в массовом подкупе избирателей
Крупные партии подкупают избирателей. С таким обвинением выступили 12 из 16 баллотирующихся на парламентских выборах в Киргизии партий.
По их словам, в столицу Бишкек массово свозят жителей регионов для последующего голосования не по месту прописки.
Партии уже обратились к руководству госкомитета нацбезопасности и центральной избирательной комиссии республики с требованием разобраться в ситуации. В местных СМИ и соцсетях все чаще говорят о подкупе избирателей.
Парламентские выборы в Киргизии состоятся 4 октября. На 120 мест в законодательном собрании претендуют кандидаты от 16 политических партий.
По мнению аналитиков, три партии-тяжеловеса: "Биримдик", "Кыргызстан" и "Мекеним Кыргызстан" попадут в парламент.
В стране весьма высокий избирательный порог — 7%, и, как отмечают наблюдатели, оппозиционным малочисленным партиям попасть в парламент будет очень сложно.
Примечательно, что крупнейшая в стране Социал-демократическая партия Кыргызстана не участвует в выборах, что делает их результаты еще более непредсказуемыми.