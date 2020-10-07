Противостояние в Киргизии: президент призывает вернуться в правовое поле

Более 900 пострадавших в ходе уличных столкновений в Бишкеке были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Такие данные представило министерство здравоохранения. 205 человек были госпитализированы, пятеро находятся в реанимации. Подтверждена информация об одном погибшем.

Ситуация в Киргизии обострилась в понедельник после публикации официальных результатов парламентских выборов. Согласно этим данным, больше всех голосов получила партия «Единство», связанная с президентом Сооронбаем Жээнбековым (24,5%), на втором месте — объединение «Родной Кыргызстан», которое также ассоциируют с правительством.

Оппозиция заявила о фальсификации выборов. После кровопролитных уличных столкновений протестующие захватили ряд зданий правительства и силовых структур, а также Белый дом, где размещается парламент.

На фоне этих событий во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными. Премьер-министр Кубатбек Боронов ушёл в отставку вслед за некоторыми другими чиновниками и государственными деятелями. Новым главой правительства в ходе экстренного заседания парламента был объявлен Садыр Жапаров, который до выборов находился в заключении по делу о захвате заложника. В разгар выступлений его освободили протестующие. Группа оппозиционных партий отказалась признавать новый кабинет и пообещала представить свою кандидатуру премьер-министра.

Во вторник утром президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке государственного переворота. Он призывает политических лидеров успокоить своих сторонников и «вернуться в правовое поле». Жээнбеков объясняет откат от введения чрезвычайного положение желанием не усугублять ситуацию.