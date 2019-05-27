Секреты производства биопластиков

Как производят биоразлагаемый и компостируемый пластик? У этого экспериментального завода в северной Италии есть секретный рецепт - натуральное сырье: кукурузный крахмал, целлюлоза и растительные жиры и масла. После смешивания и затвердения эти биоматериалы попадают в неожиданную производственную цепочку.

Алессандро д'Эличио, химик, Novamont: _"Это то, что мы технически называем "экструзионная установка для производства пузырьков воздуха". Система позволяет превращать биопластиковые зерна в пленку. Эти биоматериалы тщательно дозируются внутри экструзионных машин. Затем при заданных температурах и благодаря многочисленным шнекам они проталкиваются через всю цепь. Здесь материалы приобретут форму трубки.

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После этого трубку продувают, чтобы создать своего рода пузырек пластиковой пленки, который будет прикреплен к цепи с помощью системы последовательных каландров. После сворачивания в рулоны эти материалы готовы для последующей трансформации, например, производства из них биопластиковых пакетов для покупок различных форматов и размеров".