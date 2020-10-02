Трамп подхватил коронавирус - мировые рынки лихорадит

Новость о том, что у президента США обнаружен коронавирус, ввергла мировые рынки в панику. На Токийской фондовой бирже торги завершились в минусе; на большинстве европейских торговых площадок котировки весь день находились в свободном падении, но к концу пятницы выровнялись.

Франкфурт в итоге потерял 0,33 %; Лондон отыграл 0,39 %, Париж закончил торги на отметке +0,02%.

"Если президент США тяжело заболеет, это окажет серьёзное влияние на мировые фондовые рынки в долгосрочной перспективе. Исполнительная власть должна работать, что бы вы лично ни думали о Дональде Трампе. Нельзя, чтобы Америка осталась без управления. Есть вице-президент, и, уверен, до выборов все будет идти обычным порядком", - считает Роберт Халвер, аналитик Baader Bank.

Нью-Йоркская фондовая биржа открылась в минусе. В течение дня индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq пытались отыграть падение, но к закрытию рухнули на -1,46 % и -2,15 % соответственно.