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Япония

Биржи уходят в пике

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 Елена Караева
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Financial Markets Wall Street
Financial Markets Wall Street   -  
Авторское право
Richard Drew/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Новое снижение биржевых индексов: фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Японии и Южной Кореи продолжили падение. Это произошло через несколько часов после ухода в резкое пике накануне показателей на торговых площадках США.

Сообщается, что сильнее всего потеряли в цене корпорации, производящие гаджеты и иную электронику.

Индексы Уолл-стрит лихорадило, они проехались в четверг на "американских горках" вниз, чем свели на нет сильный рост днем ранее.

Специалисты говорят, что эта тенденция продолжится, пока будет увеличиваться ежедневно количество заразившихся коронавирусом.

Вслед за азиатскими торговыми площадками с падения начала свой день и Парижская биржа.

А на торговых площадках Китая - поскольку эпидемиологическая ситуация в стране, судя по всему, улучшается - царит сдержанный оптимизм.

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