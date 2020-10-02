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США

Президент США Дональд Трамп с супругой заразились коронавирусом

 Ольга Кепински
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Дональд Трамп и его советница Хоуп Хикс
Дональд Трамп и его советница Хоуп Хикс   -   Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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Президент США Дональд Трамп вместе с супругой заразились коронавирусом. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

Ранее тест его советницы Хоуп Хикс оказался положительным. Она сопровождала Трампа в предвыборных поездках по стране.

Хикс во вторник сопровождала Трампа в поездке на дебаты с Джо Байденом, которые прошли в штате в Кливленде в штате Огайо, а в среду она была с американским лидером на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Хоуп Хикс была в тесном контакте с Трампом всю последнюю неделю, сопровождая президента США в его предвыборных поездках по странеAlex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Это не первый случай заражения COVID-19 в Белом доме.

Коронавирус был выявлен, к примеру, у Кэти Миллер, работавшей в то время пресс-секретарем вице-президента США Майкла Пенса. Впоследствии заразился помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Оба уже вернулись к работе.

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по количеству зараженных и смертей от COVID-19.

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