Президент США Дональд Трамп с супругой заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой заразились коронавирусом. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

Ранее тест его советницы Хоуп Хикс оказался положительным. Она сопровождала Трампа в предвыборных поездках по стране.

Хикс во вторник сопровождала Трампа в поездке на дебаты с Джо Байденом, которые прошли в штате в Кливленде в штате Огайо, а в среду она была с американским лидером на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Хоуп Хикс была в тесном контакте с Трампом всю последнюю неделю, сопровождая президента США в его предвыборных поездках по стране Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Это не первый случай заражения COVID-19 в Белом доме.

Коронавирус был выявлен, к примеру, у Кэти Миллер, работавшей в то время пресс-секретарем вице-президента США Майкла Пенса. Впоследствии заразился помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Оба уже вернулись к работе.

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по количеству зараженных и смертей от COVID-19.