Биржи и рынки: второе дыхание

Пакеты мер, направленные на поддержание стабильности финансовой системы и на стимулирование экономики, принятые центробанками ряда стран, помогли европейским торговым площадкам сохранить оптимизм.

Движение вверх продолжается второй день подряд. Парижская биржа прибавила 2%, торговая площадка во Франкфурте - почти 3%, примерно те же показатели были и в Лондоне.

Как считает исполнительный директор Geo Securities Limited Фрэнсис Люн, "инвесторы наконец-то увидели свет в конце туннеля, и теперь у них одно настроение - покупать, покупать, покупать. Они хотят поймать волну и успеть приобрести стремительно дорожающие акции, ведь такая возможность бывает не чаще, чем в раз в десятилетие".

Токийский индекс Nikkei утром в среду подпрыгнул на 8%, такова была реакция японских трейдеров на решение Конгресса США впрыснуть почти 2 триллиона долларов в американскую экономику.

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Наблюдатели предсказывают, что аналогичные настроения будут и в момент открытия торгов в Нью-Йорке.