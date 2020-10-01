Кремль назвал обвинения Навального в адрес Владимира Путина "оскорбительными"

Кремль посчитал заявления Алексея Навального немецкому журналу Der Spiegel оскорбительными. "Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Более того ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными и неприемлемыми"

Песков добавил, что Кремль хочет "расследовать случай с берлинским пациентом и установить причину", но для этого российским властям необходимо получить информацию от тех, "кто нашел следы отравления в анализах".

Также Песков заявил, что, по информации Кремля, Алексеем Навальным интересуются западные спецслужбы. "Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним, - сказал он. - Действительно есть такая информация, я даже могу сказать конкретно, с ним работают специалисты центрального разведывательного управления США, это не первый раз, когда ему дают подобные инструкции".

Ранее журнал Der Spiegel опубликовал интервью Алексея Навального, в котором он обвинил лично Владимира Путина в своем отравлении. "Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин. У меня нет других версий", — заявил Навальный. Оппозиционный политик также сообщил, что собирается вернуться в Россию. "Моя работа — остаться парнем, который не боится. Я не боюсь!", — подчеркнул Навальный.

Журналисты издания обращают внимание на то, что политика повсюду сопровождают телохранители. Всё на особом контроле: даже бутылку с водой охранники выбирали сами из нескольких бутылок, стоявших в холодильнике редакции.

"Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что Навальный работает с западными спецслужбам и действует в их интересах. Также, по словам Володина, бундестаг "не идет на создание рабочей группы с Государственной думой, чтобы разобраться в происшедшем". России не предоставлены ни биоматериалы, ни заключения врачей, которые осматривали политика при поступлении в больницу.

На прошлой неделе французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на свои источники, что во время телефонного разговора с Эммануэлем Макроном Путин назвал Навального "интернет-баламутом" и предположил, что тот сам мог принять яд по неизвестной причине.

Навальный уже месяц находится в больнице в Германии 1 2 HANDOUT / INSTAGRAM ACCOUNT @NAVALNY / AFP 1 2 Навальный уже месяц находится в больнице в Берлине Facebook Навального 1 2 AP Photo 1 2 Навальный уже больше месяца находится в больнице в Берлине Facebook Алексея Навального 1 2 Markus Schreiber/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Президент России объяснил отсутствие официального расследования тем, что российские специалисты не могут получить результаты анализов из Германии и Франции, хотя формальный запрос был отправлен французской стороне.

Путин также призвал изучить другие версии. Например, одна из них ведет в Латвию, поскольку там живет один из изобретателей "Новичка".

По данным Le Monde, Макрон немедленно отверг версии о латвийском следе и о попытке Навального отравить самого себя.

Алексею Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске. Вскоре после приземления политик впал в кому. Следов токсичного вещества омские медики не нашли. Их основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Через два дня Навального перевезли в берлинскую клинику. Немецкие врачи пришли к выводу, что политика отравили веществом из группы "Новичок". Позже эту версию подтвердили независимые эксперты из Франции и Швеции.

"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.