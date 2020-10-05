Лавров: врачи "Шарите" не нашли в анализах Навального боевых веществ

Врачи берлинской клиники "Шарите", как и их коллеги из Омска, не нашли следов боевых отравляющих веществ в анализах оппозиционного политика Алексея Навального, это сделали в клинике Бундесвера. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса. Сергей Лавров отметил, что омские врачи, когда передавали Навального немецким коллегам, предоставили все результаты его анализов.

"Да, они [врачи в Омске] не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике "Шарите" не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера. Мы до сих пор не знаем: французы и шведы сами брали анализы или просто немцы им эти анализы передали. И то, что наши партнеры пытаются держать все втайне, как говорят у нас, наводить тень на плетень, нас очень тревожит. Мы хотим добиться истины и будем ее добиваться", - сказал Лавров в частности.

Лавров отметил, что некоторые представители руководства Германии "обращаются в последнее время к России в неприемлемом тоне", а во взаимодействии России и ЕС в настоящее время наблюдается "избирательное сотрудничество по отдельным конфликтным темам, спорадически, от случая к случаю".

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося в Москву. Он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней его доставили в Берлин, где он пробыл в стационаре до 22 сентября. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". 1 октября сам оппозиционный политик обвинил в случившемся Владимира Путина.