Любовь в летнюю ночь

Тема любви стала доминантой состоявшегося в Венском дворце Шёнбрунн Концерта в летнюю ночь. В традиционном мероприятии венского филармонического оркестра впервые принял участие Йонас Кауфман с арией Nessun Dorma, а место за дирижерским пультом занял маэстро Гергиев.

Вечные мелодии над великолепных садами венского дворца Шёнбрунн. Тенор Йонас Кауфманн стал звездой Концерта в летнюю ночь этого года, посвященного любви.

Венский филармонический оркестр представил гостям обширный репертуар. В афише - классика мировой оперы, музыка кино и балета, традиционные венские мелодии. Президент оркестра Даниэль Фрошауэр рассказывает: "Я был очень счастлив, когда мы утверждали программу. Мы брали Вагнера и смотрели, как он раскрывает тему любви в "Тристане и Изольде", потом брали Рихарда Штрауса и слушали его "Кавалера розы". Эти композиторы отдавали себя без остатка, когда писали о любви".

Йонас Кауфман, блистательно исполнивший арию Пуччини, убежден: "Любовь - один из главных моторов для написания музыки. Так было на протяжении веков и даже тысячелетий, вероятно, с момента появления того, что мы могли бы назвать музыкой. Музыка имеет отношение к выражению, переносу чувств... Nessun Dorma - это настоящая загадка. Даже молодые люди, которые слышат арию впервые, говорят: "Это невероятно, невероятно!" Они могут не понимать ни слова, но они в восторге".

Праздник музыки и любви прошел под управлением маэстро Валерия Гергиева. "Пуччини знал, как за минуту свести воедино что-то незабываемое и столь прекрасное", - заметил он.

Обычно Концерты в летнюю ночь собирали до 100 тысяч человек, но в этом году из-за санитарного кризиса аудиторию сильно сократили, присутствовать смогли около 2 тысяч гостей, а входные билеты - всегда бесплатные - на этот раз были разыграны.

"Этот концерт для нас - проблеск надежды на будущее", - признается Даниэль Фрошауэр.

"Концерт, на котором звучат мелодии счастья, сегодня, скажем так, ценен втройне", - мнение Валерия Гергиева.

"Колодец эмоций пуст, и у всех есть ненасытное желание, чтобы он снова наполнился. Вот почему каждый вкладывает в дело всю душу, на сцене тоже", - заявил после концерта Йонас Кауфман.