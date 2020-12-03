"Богема" Пуччини покоряет Цюрих

Богема Пуччини - шедевр мировой оперы. Сегодня, когда большинство театров закрыты, программа "Музыка" предлагает посмотреть несколько сцен и интервью с генеральной репетиции перуанского тенора Хуана Диего Флореса и армянской сопрано Рузан Манташян. Съемки были сделаны в Опере Цюриха весной.

Тенор Хуан Диего Флорес убежден: "Думаю, на "Богеме" плачут все и всегда, потому что эта история абсолютно универсальна. Персонажи оперы взывают к каждому из нас. Я лично плачу и когда нахожусь на сцене, и когда сижу в зале".

Рузан Манташьян, сопрано, признается: "Меня больше всего поражает в Пуччини уникальная способность бить прямо в сердце".

С премьерного показа в 1896 году арии "Богемы" навсегда завоевали музыкальный мир, став одним из самых исполняемых оперных произведений в мире.

Хуан Диего Флорес Euronews

"Ария "Холодная ручка"- это пик нежности, - рассказывает Хуан Диего Флорес. - Вокруг сомнения, мрак, но вот мой герой касается рук Мими и поет..."

"На самом деле эта ария - признание в любви к жизни", - считает исполнительница роли Мими.

Пуччини - редкий мелодист, мастер симфонического сплетение голоса и оркестра, причем последний становится в его произведениях полноценным действующим лицом.

Хуан Диего Флорес убежден: "С его мастерством оркестровки эмоции выходят на совершенно другой уровень. Я, кстати, считаю, что музыка Голливуда восходит к Пуччини. С началом эпохи киноиндустрии там поддержали стиль композитора, потому что такая музыка действительно перепахивает вас. Последняя сцена так трогательна, музыка заставляет вас переживать прошлое, ностальгия берет в плен... И, прислушайтесь, мелодия очень напоминает музыку к кинофильмам!"

Действие оперы разворачивается не в современной Пуччини итальянской среде, а в Латинском квартале Парижа 30- годов 19 века в канун Рождества. В основе сюжета - невероятно трогательная история любви поэта и швеи, которых разлучает смертельная болезнь Мими. Четыре действия объединены попарно: в двух первых царит иллюзия счастья, в следующих она рушится.

"Мими знает, что умирает, и признает неизбежность конца, - добавляет Рузан Манташян. - Моя героиня научила меня: жить надо настоящим, принимая то, что несет с собой каждый момент. Вы можете замкнуться, плакать, быть несчастными, а можете двигаться вперед и проживать вашу жизнь как можно лучше".