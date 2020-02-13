Анушка Шанкар сыграла в Лионе

Традиции индийской и западной музыки в ее исполнении обретают полную гармонию: Анушка Шанкар, дочь легендарного [Рави Шанкара](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80,%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8), самого известного индийского музыканта 20 столетия, сыграла программу "Рага Мала" в Лионе._

Анушка Шанкар, ситаристка: "Играть музыку, написанную отцом - удивительный опыт. Я как будто погружаюсь в его душу, вспоминаю его снова и снова. Получается, что я играю что-то очень свое, личное, имеющее ко мне прямое отношение. И это "что-то" - невероятно красивая музыка!"

Программа "Рага Мала", которую Анушка исполнила в Лионе, была впервые представлена Рави Шанкаром еще в 1981 году. Фигурирующий в названии термин "рага" - важнейшая в индийской музыке единица выражения, речь идет о сконцетрированной форме представления нот индийского звукоряда.

Исполнительница уточняет: "Раги соотносятся с определенным характером, настроением, эмоциями, они вызывают определенные ассоциации. Раги полны оттенков, нюансов. Они также меняются в зависимости от времени суток и сезона: меняется характер вибраций и эмоциональное наполнение".

Свой ситар Анушка называет "первым и прекраснейшим ребенком": "Этот ситар меньше традиционных, так как сделан с расчетом на мои физические параметры. Во время исполнения я сижу на полу; мне все время казалось, что ситар слишком велик. Вот я и попросила, чтобы инструмент сделали поменьше. И знаете, что получилось? Из-за уменьшенных размеров этот ситар обрел очень легкое, яркое и ласковое звучание, которое мне так нравится.".

Концерт в Лионе прошел в сопровождении Лионского национального оркестра. Анушка рассказывает: "Четвертая часть концерта в гораздо большей степени опирается на индийскую народную музыку, ее очень любил мой отец. Вы там явно слышите рефрены, отсылающие вас к музыке Кашмира и Раджастана, вообще к индийскому фольклору. Все это обрамляется импровизацией на ситаре".

Анушка Шанкар - не только музыкант, но и и композитор, продюсер; молодая женщина рассказывает, как нашла свой путь в творчестве: "Я не просто училась у отца, я гастролировала с ним, играла. Решение писать музыку было четко осознанным, мне хотелось понять кем я становлюсь, когда сочиняю. В какой-то момент я стала настоящим перфекционистом из-за постоянных репетиций с отцом, из-за его высоких стандартов. Надо понимать, что перфекционизм может стать тормозом в ваших поисках. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть в себе эту черту. Сегодня я представляю себе вдохновение так: мы берем инструмент, выходим на сцену - и вот, оно снисходит! Поэтому я сажусь и играю, играю с верой, что у меня что-то стоящее получится".