Швеция укрепляет Готланд

В начале сентября впервые со времён Холодной войны Швеция привела все свои вооружённые силы в режим повышенной готовности и провела крупнейшие учения за последние десятилетия. До этого Россия и НАТО "обменялись" учениями в балтийском регионе.

А на прошлой неделе Стокгольм вновь обвинил Москву в том, что российские военные корабли нарушили территориальные воды Швеции.

Петер Хультквист, министр обороны Швеции:

"С течением времени мы видим рост военной активности России, больше крупных учений, и то, что мы называем провокационным поведением: российские самолёты пролетают очень близко от самолётов Швеции и других стран, вблизи от кораблей НАТО".

Свои усилия минобороны Швеции концентрирует на острове Готланд: он занимает стратегическую позицию на Балтике, во время холодной войны там находились порой до 20 тысяч военнослужащих. Сейчас численность постоянного гарнизона составляет всего 300 солдат и офицеров, но это уже значительно больше, чем было.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Готландский полк, расформированный в 2005 году, теперь восстановлен. И в ближайшие годы планируется расширять военное присутствие на острове".

В Стокгольме подчёркивают, что не хотели бы верить в агрессивные намерения России, но после 2014 года считают политику Москвы "непредсказуемой".

В России категорически отвергают обвинения в агрессивных намерениях по отношению к прибалтийскими странам, а заявления соседей объясняют стремлением решить таким образом внутренние проблемы. Так, прозвучавшие на прошлой неделе заявления о вторжении в шведские территориальные воды совпало с решением парламента увеличить военный бюджет на ближайшие годы на 2,5 миллиарда евро.