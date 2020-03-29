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Литва

Десятки солдат НАТО в Литве заразились коронавирусом

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 Павел Барсуков
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Американские танки в Литве, 2019 г.
Американские танки в Литве, 2019 г.   -   Авторское право  Mindaugas Kulbis/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Несколько десятков военнослужащих НАТО, расквартированных в Литве, заразились коронавирусом. Известно, что один заболевший голландский солдат отправлен домой. Основу сил НАТО в прибалтийской стране составляет механизированный батальон Бундесвера; кроме немцев, есть военнослужащие минимум из семи государств.

Высказываются опасения, что подразделения альянса станут ещё одним опасным очагом распространения заразы. Однако в Минобороны Литвы утверждают, что у своих военнослужащих коронавируса пока нет, а иностранные солдаты расквартированы отдельно от литовских.

AP
Немецкая бронетехника в Литве, 2017 г.APMindaugas Kulbis

Андрюс Дилда, начальник отдела по связям с общественностью штаба обороны Литвы:

"Пока, насколько мне известно, у всех заразившихся военнослужащих болезнь протекает в лёгкой форме. Как наши военные врачи, так и медики батальона НАТО способны справиться с этим самостоятельно".

Коронавирус уже вынудил Альянс отменить крупнейшие за несколько десятков лет учения, ознаменованные массовой переброской американцев в Европу.

Однако в политическом руководстве Литвы заявляют, что пандемия не уменьшила, а лишь увеличила угрозу со стороны России, и потому о сокращении контингента речь идти никак не может.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

"Конечно же, сейчас мы наблюдаем усиление активности российских разведывательных ведомств. Физический сбор разведданных сильно затруднён из-за вспышки коронавируса, из-за сокращения физических контактов, так что сейчас вся активность перемещается в сетевую сферу".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Дезинфекция общественного транспорта в ВильнюсеCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Mindaugas Kulbis

В Вильнюсе подчеркнули, что вирус не изменит планов страны увеличить военный бюджет до 2,5% ВВП, хотя и высказывались предложения направить эти средства в здравоохранение и на компенсацию экономического урона.

По последним данным, в Литве заболели 437 человек, семь из них скончались.

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Видеомонтаж • Павел Барсуков

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