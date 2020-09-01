"Лишние проблемы" для НАТО

Лидеры черногорской оппозиции договорились о принципах формирования правительства и заявляют, что новая власть будет ответственно выполнять все международные обязательства и не станет поднимать вопрос о выходе страны из НАТО. В Североатлантическом альянсе пристально следят за развитием событий в этой маленькой, но стратегически важной стране. В черногорской оппозиции считают необходимым восстановить отношения с Россией и Сербией и рассматривают вступление в ЕС в числе приоритетов.

Комментирует бывший высокопоставленный чиновник НАТО Джейми Шей: "Один из уроков, который, к сожалению, преподнесли нам эти выборы, как и во многих других регионах Европы — это то, что Черногория остается разделённым обществом. Треть населения — этнические сербы, зачастую они смотрят в сторону Белграда и в сторону Москвы. Если ЕС сблизится с Сербией еще больше и направит ее на западный, проевропейский путь, то, я думаю, что сербские силы в Черногории, которые сейчас могут чувствовать себя отчужденными, также присоединятся к прозападному пути".

Обеспокоенность НАТО, в частности, вызывает сегодня и эскалация напряженности между Грецией и Турцией из-за раздела морских границ и спора о месторождениях нефти и газа в Средиземном море. Джейми Шей говорит, что к открытому конфликту две страны подошли уже не в первый раз.

"В НАТО уже привыкли к напряженности относительно полетов над чужими территориями и военными учениями в Восточном Средиземноморье, особенно в летнее время. Конечно, происходящее — это лишняя проблема, тем более что к содействию подключаются США, но я думаю, что со временем Афины и Анкара смогут сесть за стол переговоров и прийти к соглашению по вопросу разделения прав на бурение".

Наблюдатели отмечают, что возможная смена политического курса в Черногории и обострение конфликта между членами альянса — действительное лишние проблемы для организации, уже ослабленной шквалом критики со стороны Вашингтона.