Московские школы закроются на две недели: мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ об увеличении осенних каникул. Во всех учреждениях они должны пройти в одно и то же время, с 5 по 18 октября. Градоначальник посоветовал и частным школам следовать предложенному графику.

На прошлой неделе московские власти объявили о вводе целого ряда профилактических мер, которые должны помочь избежать локдауна по весеннему образцу.

В понедельник президент Владимир Путин заявил, что повторная тотальная изоляция весьма нежелательна из-за разрушительного воздействия на экономику, но призвал сограждан не терять бдительность, поскольку борьба с коронавирусом всё ещё продолжается.

В то же время ещё с весны право принимать решения по поводу мер изоляции дано местным властям в зависимости от того, как развивается ситуация в каждом конкретном регионе. Жители столицы — крупнейшего в стране мегаполиса — опасаются ещё более жёстких ограничений.