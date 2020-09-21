Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

В России не требуется вводить новый карантин

Комментарии
 Андрей Позняков
Сбор биоматериала для тестирования на COVID-19 в аэропорту Внуково
Сбор биоматериала для тестирования на COVID-19 в аэропорту Внуково   -   Авторское право  AP Photo/Pavel Golovkin
Размер текста Aa Aa

В России не требуются новые карантинные ограничения из-за роста темпов распространения коронавируса. Об этом рассказала главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидемическую ситуацию в стране она охарактеризовала как «стабильную». Рост заболеваемость, по её словам, связан с началом осенне-зимнего сезона распространения респираторных инфекций:

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется».

По последним официальным данным, в России с начала пандемии подтверждены более 1 млн 100 тыс. случаев COVID-19, умерли около 20 тысяч инфицированных. Официальное число больных в последние дни увеличивается и составляет около 180 тыс. человек.

На прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отмечала, что предпосылок для введения новых карантинных ограничений в стране нет. Изоляция и запрет на передвижения, по её словам, лишь один из способов борьбы с распространением инфекции, а «универсального решения» не существует. Главное, как отмечает представительница ВОЗ, чтобы государственная стратегия была научно обоснована и приемлема для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube