В России не требуется вводить новый карантин

В России не требуются новые карантинные ограничения из-за роста темпов распространения коронавируса. Об этом рассказала главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидемическую ситуацию в стране она охарактеризовала как «стабильную». Рост заболеваемость, по её словам, связан с началом осенне-зимнего сезона распространения респираторных инфекций:

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется».

По последним официальным данным, в России с начала пандемии подтверждены более 1 млн 100 тыс. случаев COVID-19, умерли около 20 тысяч инфицированных. Официальное число больных в последние дни увеличивается и составляет около 180 тыс. человек.

На прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отмечала, что предпосылок для введения новых карантинных ограничений в стране нет. Изоляция и запрет на передвижения, по её словам, лишь один из способов борьбы с распространением инфекции, а «универсального решения» не существует. Главное, как отмечает представительница ВОЗ, чтобы государственная стратегия была научно обоснована и приемлема для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей.