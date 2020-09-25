В Москве снова вводится ряд ограничений из-за коронавируса

В Москве с 28 сентября из-за роста случаев выявления COVID-19 вводится ряд ограничений. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу опубликовал указ, в котором призвал людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, а руководителей организаций и предприятий перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

Собянин отметил, что рекомендации должны выполняться "без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей". Также он порекомендовал работающим людям из групп риска перейти на "удаленку" или взять отпуск.

"Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы. Но если Ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности", - говорится в обращении Собянина, опубликованном на сайте московского мэра.

Собянин призвал москвичей к "дисциплине и ответственности", а также к строгому соблюдению мер защиты и социального дистанцирования в общественных местах. При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация сильно отличается от весеннего пика заболеваемости, поскольку москвичи "приобрели привычки, помогающие защититься от заражения", а доктора "научились диагностировать и лечить эту болезнь".

В четверг Москвы сообщил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. По последним данным, в городе выявлено свыше около 280,5 тыс. случаев заражения. Выздоровели более 241 тыс. человек.

В Москве продолжаются рейды по выявлению нарушителей мер социального дистанцирования. По информации московских властей, за последнее время предприятиям торговли было выписано более 15 тысяч штрафов за нарушение масочного режима. Так ЦУМ был оштрафован более чем на миллион рублей.