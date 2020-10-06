Москва приостановит льготный проезд для школьников и пенсионеров

С 9 октября приостанавливается действие социальных карт в транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Ограничения для учащихся продлятся до окончания двухнедельных каникул, 18 октября, а уже внесенные за проезд деньги обещают перенести на более поздний срок. Для уязвимых категорий жителей Москвы — до 28 октября.

О новых ограничительных мерах, направленных против распространения коронавируса в столице, объявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

По словам Собянина, такое решение связано с приближением заболеваемости COVID-19 к пиковым значениям весны. Число госпитализированных, по его словам, за последние сутки превысило тысячу человек, в связи с чем властям пришлось открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском.

Также в качестве одной из мер по ограничению распространения заболевания, в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные Правительству Москвы, будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу.

По словам мэра, "это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым, мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры.

Еще одно решение касается работодателей. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать Правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы.

Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

6 октября в Москве был поставлен рекорд с мая по числу новых случаев коронавируса — 4082. Больше заболевших было только 7 мая — тогда в Москве поставили 6703 диагнозов COVID-19.