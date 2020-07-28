ЕС примирит рыболовов-любителей и профи

Как только страны Европы ослабили ковидные ограничения, миллионы рыбаков-любителей вернулись к любимому хобби. Оно приносит миллиарды в экономику прибрежных регионов. Но критики говорят, что рыбалка без ограничений угрожает редким и уязвимым видам и идёт вразрез с интересами других морских отраслей. Как найти компромисс?

... Нынешнее лето - особенное в том числе и для прибрежных регионов. Но для этой группы друзей в Каталонии даже частичное снятие санитарных ограничений означает возможность вернуться к любимому хобби - рыбалке на лодке в богатых средиземноморских водах Кап-де-Круз.

Глава местного общества рыболовов Синто Берта рассказывает: "Рыбаков влечёт природа. Эти острые ощущения: вот, клюет! Вы не знаете заранее, что поймаете, какое фото сможете опубликовать в инстаграме, фейсбуке или других соцсетях. И потом мы часто отпускаем рыбу — вовсе необязательно оставлять все, что поймаешь".

В Европе около 9 миллионов рыболовов-любителей. Многие прибрежные районы экономически зависят от этого популярного хобби, которое приносит в их бюджеты около 10,5 миллиардов евро в год. Но какова цена такого увлечения для морской экосистемы?

Рыбаков - на проверку!

Рыбакам-любителям обычно не разрешается использовать профессиональное снаряжение, но их деятельность серьезно влияет на рыбные запасы. Подсчитано, что в Европе рыбаки- любители ловят больше минтая и столько же атлантического морского окуня, сколько коммерческие траулеры. ЕС ограничивает промысел рыбы, находящейся под угрозой исчезновения - это и восточно-балтийская треска, и средиземноморский голубой тунец. Но биологи настаивают на дополнительных исследованиях, считая, что влияние любительской рыбалки на уязвимые виды с меньшей коммерческой ценностью часто упускается из виду.

Жозеп Йорет, морской биолог, утверждает: "Сегодня все меньше рыбаков, работающих в мелком промысловом секторе, и все больше рыбаков-любителей. Мы выяснили, что для ряда видов рыбы любительские уловы сопоставимы с объёмом профессионального мелкого рыболовства. Выводы довольно шокирующие!"

В сфере любительской рыбной ловли Еврокомиссия предлагает меры контроля - лицензии на промысел, мобильные приложения для ведения учета и другое

Избыточный улов представляет двойную угрозу для регионов, зависящих от прибрежного туризма: рыбаки-любители, выбирающие такие места, как испанский Росес, привносят значительные средства в местную экономику.

Местный советник по спорту и делам молодежи Веро Медина рассказывает: "Рыболовы приезжают, снимают, возможно, и покупают квартиры, арендуют или приобретают лодку, причал... Они стимулируют бизнес в заведениях, предлагающих снаряжение. Это факт. Одновременно мы должны быть осторожны, чтобы не нарушить морскую экосистему ".

Если выход на промысел в лодке стоит сотни евро и остается роскошью, то береговая рыбалка привлекает людей из всех слоев общества.

Жозеп Йорет изучает любительское рыболовство в Европе. Исследователь регулярно общается с людьми чтобы понять, для чего, как и в каких объемах они ловят рыбу. На пирсе - пожилая дама с удочкой. Она с гордостью заявляет: "Я здесь часто бываю, честно говоря, я ловлю намного лучше, чем большинство мужчин".

Во многих районах прибрежная рыбалка не угрожает уязвимым видам так, как угрожает промысел на лодке. Несмотря на то, что прибрежные рыбаки не выпускают излишки улова обратно в море!

Йорет общается с другим рыбаком-одиночкой. "Да, да, я эту рыбу ем. Я ловлю её не для того, чтобы выпускать обратно", - признается мужчина.

Для многих семей, особенно в экономически уязвимых районах, рыбалка - больше, чем просто приятное времяпрепровождение, подчеркивает исследователь: "Мы наблюдаем и такое явление, как натуральное рыболовство. Речь идет о людях, для которых рыбалка - не хобби, но способ прокормить семью, - рассказывает Йорет. - У нас немного данных о таких рыбаках, но они очень интересны. Кто знает, что нас ждет после пандемии. Возможно, скоро мы все будем ловить рыбу с пирса. Включая и нас, биологов".

Конфликты в море

Как реагируют на растущее число любителей профессиональные промысловики? Они, как выясняется, обеспокоены необходимостью делиться морским пространством и ресурсами с гораздо менее контролируемыми и опытными конкурентами.

Мы встречаемся с президентом местной гильдии рыбаков, который показывает окрестности местного порта Льянса. Йорди Фулкара считает, что контроля за промыслом недостаточно, патрулей не хватает даже в охраняемых морских зонах, а рыбакам-любителям недостает базовых знаний и дисциплины. Отсюда - конфликты.

"Есть любители, знающие, что мы - профессиональные промысловики, они нас уважают, уважают наши буйки и сети в море, - отмечает Фулкара. - А есть такие, которые вообще в предмете не разбираются, могут бросить якорь прямо на наши сети. Вот с такими мы конфликтуем. Мы просим об одном — об усилении контроля!"

По словам морского социолога Сильвии Гомес, причина конфликта - в разной философии рыболовства у профессионалов и любителей. Масла в огонь подливает страх мелких промысловиков потерять прибыль из-за наступления любителей.

"Традиционные промысловики воспринимают любителей как угрозу делу, которое они исторически воспринимают как основу своего существования, - отмечает эксперт. - Им кажется, что они имеют определенные права благодаря историческим связям с морской средой".

Рыболовы - любители сосуществуют с другими пользователями морских пространств - такими как аквалангисты. Семья Бориса Мёркера более 20 лет руководит дайвинг-центром в Росесе. В некоторых зонах погружения, рассказывает Борис, рыбалка запрещена, однако разрешена в других. Под водой разница очень заметна.

Борис отмечает, что рыбаки-любители нередко оставляют после себя следы - поврежденные кораллы, к примеру, или потерянные снасти. Один из самых неоднозначных видов - подводная охота с гарпуном - угрожает крупным рыбам, которые особенно привлекают аквалангистов.

"На участках, где разрешена такая охота, рыбы прячутся как только завидят нас, - рассказывает Борис. - Даже фотографию сделать невозможно! В целом в таких зонах меньше видов рыб, там, к примеру, нет груперов, несмотря на скалистые участки, где они могли бы отлично жить".

Подводные охотники со своей стороны призывают к более разумному регулированию вместо прямых запретов. Любители объясняют: в отличие от других рыбаков они видят рыбу, которую хотят заполучить, а значит, могут подходить к ловле выборочно, минимизируя влияние на окружающую среду - при условии наличия четких указаний на этот счет.

Если профессионалы и рыбаки-любители договорятся о бережном и устойчивом распределении промысловых зон, выиграют все.

Оскар саге представляет Международный форум по устойчивой подводной деятельности. Он убежден: "Это - вопрос диалога и понимания того, что море - это и их, и наше будущее. Рыбалка, подводная охота поддерживают целую индустрию, людей, которые зависят от продаж подводных ружей, ласт и гидрокостюмов. И они имеют такое же право, как и все, зарабатывать за счет моря. Надеюсь, что с большим взаимопониманием и с помощью властей мы сможем договориться".

Дальнейшие исследования и совершенствование правил должны сделать морскую рыбалку безопасной для окружающей среды, прибыльной и открытой для всех.