Дело MH17: подозреваемый вину отрицает

Один из подозреваемых в причастности к крушению малайзийского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году настаивает на том, что никакого отношения к этому инциденту не имеет. Россиянин Олег Пулатов, единственный из четырёх обвиняемых на процессе, представленный адвокатами, передал через них, что он хотел бы лично дать свою версию событий в суде, но опасается немедленного ареста.

"Наш клиент не знал и не знает, как и почему был сбит MH17. Он знает только то, что ни он, ни его подчинённые, никаких ракет "Бук" не видели, и никаких команд, имевших отношение к ракетам "Бук", он 17 июля 2014 года не отдавал", - заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, рассказав, что встретилась со своим подзащитным в России и впервые смогла обсудить с ним досье. она добавила, что именно группа защиты посоветовала Пулатову не ездить в Нидерланды, поскольку это приведет к его аресту и заключению под стражу до суда.

Тен Дуссхате сообщила, что переговоры защиты с Пулатовым означают, что его адвокаты представят в письменном виде новые запросы о расследовании, которые могут быть обсуждены в суде в ноябре. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на это ответил, что "неприятно удивлен" задержкой - ожидалось, что запросы защиты уже будут обсуждены на слушаниях в понедельник. Стинхейс отложил слушание, чтобы обсудить последующие шаги со своими коллегами.

Слушания по делу о сбитом пассажирском рейсе MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур проходят с перерывами в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. В понедельник они возобновились.

Судебный процесс начался в марте и всё ещё находится на предварительной стадии. После многолетнего международного расследования в прошлом году прокуратура назвала четырёх подозреваемых в крушении рейса MH17: это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Прокуратура, опираясь на выводы Международной группы следователей, работавшей в течение пяти лет, заявляет, что малайзийский "был сбит ракетой "Бук", выпущенной с территории восточной Украины контролируемой пророссийскими повстанцами. По этой версии ракета была доставлена на Украину с российской базы, а пусковая установка была отправлена ​обратно. Все 298 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту рейса из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли.

Россия ответственность категорически отвергает, и утверждает, что все ракеты такого типа, которым был сбит самолёт, утилизованы ещё в 2011 году. Но такие ракеты оставались в арсенале украинской армии.