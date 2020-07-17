В Нидерландах почтили память жертв крушения "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году. Из-за эпидемии коронавируса церемония прошла в режиме онлайн трансляции, в ней приняли участие лишь узкий круг родственников погибших людей из фонда "Авиакатастрофа MH17" - именно такой номер носил рейс, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Глава правительства Нидерландов не смог присутствовать на церемонии, но записал специальное видеообращение. "К сожалению, из-за коронавируса церемония организована иначе в этом году. Но я убежден: это не ослабляет связь, а наоборот делает минуту молчания более значимой. Имена ваших родных не будут забыты".

Пассажирский "Боинг-777" разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Международная следственная группа (JIT) установила, что самолет был сбит комплексом "Бук". Главный вопрос: кто несет за это ответственность? Летом минувшего года эксперты установили по меньшей мере четырех подозреваемых: трое из которых являются гражданами России, а четвертый имеет гражданство Украины. В марте над ними начался суд в Нидерландах.